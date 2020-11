Majdanizácia Slovenska: Chystajú Fico s Kotlebom štátny prevrat?!

V Bratislave sa 17. novembra, v sviatočný Deň boja za slobodu a demokraciu, uskutoční protest v podaní Mariána Kotlebu, Roberta Fica, Andreja Danka, Petra Marčeka, ale aj komunistov či zrejme aj Vladimíra Mečiara.

Áno. Títo zvolávajú protest v Deň boja za slobodu a demokraciu.

Štátny prevrat

Protest tejto légie skazy bude bezpochyby pokusom o štátny prevrat, keďže jeho cieľom je zosadiť vládu Igora Matoviča, ktorá vzišla z ešte celkom nedávnych, ale legitímnych a demokratických volieb.

Útok na úspešné plošné testovanie

Protest je len pokusom o majdanizáciu slovenskej politiky, lebo politický súboj sa má odohrávať v parlamente a nie cez pouličné demonštrácie! Politici neúspešní vo februárových voľbách tak len útočia na úspešné prvé kolo celoplošného testovania, ktoré znížilo infikovanosť novým koronavírusom o vyše 50 percent!

Náckovia a násilnosti

Presne mesiac pred plánovaným „sviatočným“ protestom sa konal protest veľký októbrový, kde sympatizanti ĽSNS, ale aj ultras Slovana sťa Banderovci pristúpili k násilnostiam a k už pre nich obligátnemu hádzaniu dlažobných kociek. Výnimočný trest až 25 rokov hrozí tým, ktorí na tomto nepovolenom proteste hádzali kocky po policajtoch.

Útok na tradičnú rodinu

Extrémisti a asociáli sa na októbrovom proteste neštítili zneužiť aj svoje ratolesti. Ani nie desaťročné deti primäli k tomu, aby do megafónu vykrikovali vulgárnosti. Dve dievčatká futbalovým spôsobom povzbudzovali napr.: „Matovič je ko*ot, Matovič je ko*ot, Matovič je ko*ot sku*vený! Hej, hej!“. Inde zas chlapček kričal "Matovič je ten najväčší ko*ot, pochopte, že ho treba zabiť. Veď to sú akí debili aj Čaputová!".

Financované zo zahraničia

Podozrenie z financovania protestu zahraničím nemožno vyvrátiť, keďže mediálne krytie mu zabezpečuje odsúdenec Tibor Rostas, zvaný aj Elliot. Tento konšpirátor bol v roku 2015 usvedčený z cesty do Moskvy, kde bol žiadať o financovanie jeho mediálnych aktivít a snažil sa nadviazať spoluprácu s ruskou ambasádou. Po tejto udalosti sa od Rostasa odlúčil jeho dovtedajší spolupracovník Ľubomír Huďo a začal konšpirovať na vlastnú päsť. Rostas sám organizoval pandemickú demonštráciu proti vláde Igora Matoviča začiatkom septembra.

Nedemokrati za demokraciu

Ako zlý vtip sa javí, kto vlastne zvoláva protest v Deň boja za slobodu a demokraciu. Napríklad Marián Kotleba, zatiaľ neprávoplatne odsúdený za zločin podpory a propagácie skupín smerujúcich k potláčaniu základných práv a slobôd. Alebo o svoju slobodu sa trasúci Robert Fico, ktorému v poslednom čase NAKA odvádza do cely jeho najlepších kamošov, s ktorými spolu likvidoval právny systém. Andrej Danko, ktorý sa svoj politický úpadok snažil zmierniť pchaním sa do riti demokratom ako Putin či Lukašenko. Peter Marček, najväčší parlamentný hulvát a obchodník, vítač okupantov na Kryme. Vladimír Mečiar, jeho vláda rozkradla celú krajinu a Shooty ho po správnosti nekreslí inak ako s krvavými paprčami. Komunisti – škoda rečí.

Ohrozenie verejného zdravia

Protest však nebude len o vymenovaných potentátoch, ale najmä o masách bežných ľudí. Tých bude spájať to, že väčšina z nich dáva rehotajúce sa emotikony pod články o obetiach korony. Sú to ľudia, ktorí povinnosť nosiť rúško a chrániť tak aj ostatných príslušníkov národa považujú za novodobú diktatúru. Ľudia, ktorí veria, že milión mŕtvych vo svete je výmysel a zámienka, aby boli očipovaní a Bill Gates tak mohol na diaľku úchylne sledovať ich biedne životy. Iba idiot nevidí, že hromadná demonštrácia svojich debilných názorov v predvečer kolapsu slovenských nemocníc je cestou do pekla.

Bratia a sestry, nebuďte ovce a nenechajte si vziať 17. november!

Pozn.: Napísať článok slovníkom „protistrany“ ma vždy lákalo a musím povedať, že to je nesmierne jednoduché.