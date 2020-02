Desať nezmyslov spojených s vraždou Jána Kuciaka

Pred dvoma rokmi zabili Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú. Veľká časť slovenskej spoločnosti vtedy precitla a pochopila, v akej krajine žijeme. Pochopila aj, aká dôležitá je práca novinárov.

No zároveň vtedy ožila aj protistrana, ktorá začala v súvislosti s touto tragickou udalosťou šíriť sériu bludov. V dnešný deň by som chcel priniesť odpovede na desať najrozšírenejších nezmyslov spájajúcich sa s touto vraždou a následnými udalosťami.

Išlo o plánované zvrhnutie legitímne zvolenej Ficovej vlády

Obľúbená komunikačná barlička Roberta Fica – ak sa usilujete o koniec vlády, tak ide o štátny prevrat. Potom sa ale aj samotný Fico pokúšal o štátny prevrat v roku 2004, keď chcel ukončiť druhú Dzurindovu vládu referendom. Alebo v roku 2011, keď ako opozičný poslanec odvolával premiérku Radičovú. Podľa smeráckeho „Vyhraj voľby, môžeš všetko“ by mal mať víťaz volieb právo na štvorročný žúr, ktorý by mu mala opozícia láskavo dopriať. Aj keď vyjde najavo, že ste si do svojej pracovne a spálne pustili mafiánsku milenku, bývate v byte daňového podvodníka, vaši ľudia v exekutíve sú Kočnerovými opičkami a vy jeho susedom. V normálnych pomeroch vyspelej demokracie by vláda skončila sama a dobrovoľne, vy ju však naďalej zliepate ako sa dá, aj pomocou Marčeka či Šimkovičovej a keď je treba, opriete sa o hlasy fašistov.

Talianska stopa sa nepotvrdila

Týmto argumentom si Fico podopiera to, že on a Kaliňák musel skončiť vlastne neprávom, lebo indície spred dvoch rokov naznačovali, že objednávateľom vraždy je talianska agromafia. Sám tým však nevedomky priznáva, že Vadalovci mali čo dočinenia s jeho vládou, akurát sa neuchýlili k vražde novinára. Vadala je však teraz vo väzbe, na Slovensku aj v Taliansku viedol rozsiahlu trestnú činnosť, podľa talianskych investigatívcov s ním Fico viedol priateľské telefonáty a napokon si do života pustil aj jeho bývalú milenku.

Išlo o majdanizáciu Slovenska

V tomto argumente sa vzácne zhodnú ako Smer, fašisti, tak aj alternatívne médiá. Pre nedemokratov je hromadné prejavenie názoru či rovno znechutenia niečím zvrhlým a neprirodzeným. Slovák má držať hubu a krok, a užívať si vlaky zadarmo. Ak je nespokojný s takou maličkosťou akou je vražda novinára, ktorý odkrýval vaše svinstvá, tak to musí hneď platiť Soros, americká ambasáda, CIA. Ľudia, ktorí nepochopia, prečo sa Kuciak nenechal Kočnerom kúpiť a ani zastrašiť, nikdy nepochopia ani to, prečo státisíce ľudí vyjdú do ulíc pre správnu vec a to len tak, zadarmo.

Opozícia tancovala na hrobe dvoch mladých ľudí

V ktorej demokratickej krajine by opozícia mlčala, ak by bol zavraždený novinár, ktorý písal o svinstvách vládnej koalície? Protesty „za slušné Slovensko“ však neorganizovali opoziční lídri (tí sa skôr držali v úzadí), ale ľudia z občianskej iniciatívy. Tancovali aj oni na hrobe Jána a Martiny? A tancovali na ich hrobe aj rodičia oboch obetí, ktorí sa protestov od začiatku zúčastňovali? A aká to schizofrénia, keď je Kiska zrazu ten zlý, že prišiel „tancovať“ o tri dni neskôr, kým sa vrátil z lyžovačky.

Aktuality.sk zneužili mladého novinára na nebezpečnú prácu

Týmto sa alternatíva veľmi rada baví – Nicholson, Vagovič a ešte neviem kto vedeli, že dané kauzy sú veľmi nebezpečné a tak obetovali mladého kolegu. Obávam sa, že tento mýtus posilní aj film Sviňa, kde je Ján Kuciak vykreslený ako mladý elév, ktorého starší kolegovia neberú tak celkom vážne. Avšak zo slov iných novinárov vieme, že Ján Kuciak bol vo svojich 27 rokoch špičkový investigatívny žurnalista. Ako bývalý študent informatiky využíval práve zručnosti z tejto oblasti na nachádzanie informácií z verejne dostupných zdrojov a následne prepojenia medzi nimi. Kuciak sa ako jediný Slovák podieľal na investigatíve Panama Papers. Drvivá väčšina jeho starších kolegov by zrejme ani nevedela takú prácu robiť. Kolegovia z Aktualít však priznali, že hoci Kuciak bol sám nadšený pre svoje témy, mali bezpečnostné riziko rozdeliť tak, aby to nevyzeralo, že sa daným témam venuje len on a jeho likvidáciou sa tak zametú stopy.

Zabitých bolo iks ľudí, prečo stále píšete o Kuciakovi?

No, ak je potrebné vysvetľovať aj toto, smutné... Avšak, v diskusiách sa to neustále opakuje. Mnoho ľudí až pred dvoma rokmi pochopilo, aká dôležitá je práca novinárov – že to nie sú len zaplatené prostitútky, píšuce v prospech niekoho. Na Slovensku fungovalo prepojenie medzi štátom a mafiou, nevkusný grázel, ktorý tu prežíval už od deväťdesiatych rokov, si kupoval beztrestnosť tým, že zbieral špinu na politikov, ovládal generálneho prokurátora, štátnu tajomníčku na ministerstve spravodlivosti, atď. a mohol si tak veselo kradnúť. Ján Kuciak bol jeho najväčším tŕňom v päte a zaplatil za to životom. Naozaj sa niekto pýta, prečo média píšu dva roky o ňom a nie napríklad o obetiach lúpežných vrážd?

Zlatica Kušnírová

„Ide jej o peniaze. Mala by držať pietu. Stále je na obraze. Predvádza sa.“

A opäť. Sme národ holubičí. Mali by sme držať hubu a krok. Aj keď vám mafia prepojená so štátnou mocou zavraždí dieťa. Mali by ste sa dať pekne slušne do čierneho, na pohrebe si ostentatívne zaplakať a potom rok dôstojne a v tichosti smútiť. Zlatica Kusnírová je však najväčšou hrdinkou. Jej dcéra nemala byť obeťou vraždy, to iba jej snúbenec. Ak by aj ona zaujala ten alibisticky postoj „prečo Kuciak do toho rýpal“ a vinila zo smrti dcéry jeho, spoločenský vývoj ostatných dvoch rokov by bol diametrálne odlišný. Zlatica Kušnírová však svojmu mŕtvemu zaťovi prejavuje úctu a uznanie a sama bojuje ako levica.

Kuciak nemal čo do toho rýpať, koledoval si o to

Áno, o tejto tradičnej predposratosti som písal v predošlom bode. Neviem, či to je dedičstvo bývalého režimu, ktorý vedel občanov zrovnať do laty, alebo to je jednoducho v nás. Zrejme však podstatnej časti slovenského obyvateľstva nevadí, ak sa tu mafia prepája so štátnou mocou a vy by ste sa mali prispôsobiť, nevytŕčať. Ján Kuciak si jednoducho robil svoju prácu tak ako mal. Tak jednoduché to je.

Mediálnou masážou sa podarilo zblbnúť mladých ľudí

Pred dvoma rokmi v pondelok, keď sme sa dozvedeli o vražde Jána a Martiny, som písal do neskorej noci. Išiel som spať nadránom, predčasne sa zobudil o deviatej a na Facebooku som si prečítal status novinára Denníka N „Mečiarizmus sa vrátil“. Nevenoval som pozornosť detailom, mávol som rukou, že Nko opäť preháňa a išiel spať ďalej. Keď som sa zobudil pred obedom, už všetkým bolo jasné, čo sa stalo. Cestou na obed na trhovisko, kde neďaleko bývam som počúval, akou sa o tejto udalosti rozprávali absolútne všetci. A na trhovisko rozhodne nechodí len nejaká bratislavská kaviareň či mladí pseudointelektuáli. Atmosféra toho pondelka bola intenzívna. Poobede sme išli zapáliť sviečky pred redakciu Aktualít. O veci som sa rozprával s taxikárom, ktorý ma tam viezol. Neskôr bola pieta na už kultovom mieste na Námestí SNP, ktoré nadobudlo po 29 rokoch opäť nový význam. Podobne sa zapaľovali sviečky aj v iných mestách Slovenska. Tá spontánna nasratosť ľudí bola hmatateľná. Naozaj tu niekto tvrdí, že ľudí bolo treba manipulovať?

Všetko bolo naplánované zahraničím. Kuciaka platilo USA, Sorosove NGOčky...

Za všetky debilné konšpiračné teórie táto. Stačilo jediné video z prednášky pre neziskovku financovanú Sorosom, na ktorej bol Ján Kuciak spíkrom. Vtedy sa to v hlavách mnohých všetko spojilo a bolo jasné, že Kuciak bol sluhom USA. Tí si ho vychovali a potom vo vhodnej chvíli obetovali, aby odstránili nepohodlnú vládu. Za všetkými konšpiráciami o zhubnom vplyve USA, ktoré si nás chcú podmaniť mi chýba motív. Čo viac by ešte chceli na Slovensku dosiahnuť ako majú? Teda keď už sa máme baviť o takýchto chorých konštrukciách.